Le ministère des Domaines de l’Etat indique qu’une information judiciaire a été ouverte auprès du pôle judiciaire financier, suite à une plainte déposée par le Secrétaire d’Etat de tutelle, en décembre 2016, contre un ancien huissier de justice et ex-chargé du contentieux de l’Etat, ayant occupé cette fonction entre 2011 et 2012 et tous ceux qui seront révélés par l’enquête.