L'ex-président Moncef Marzouki a réagi aux accusations du vice-ministre syrien des AE, Fayçal Mokded, le taxant d’être "un homme appartenant à une bande ayant pratiqué la torture à plus large échelle, ainsi que l’injustice, et la corruption ; celle qui a détruit la Syrie, Etat et peuple. Une bande dont la vie de millions ne signifie rien face à son maintien au pouvoir..."