La Tunisie n’a de cesse d’appeler de ses vœux à une coopération internationale plus intense contre le terrorisme. Si cette coopération semble bien fonctionner avec les pays du voisinage, notamment l’Algérie, elle paraît plus compliquée avec l’Europe. Celle-ci ne coopère pas, mais donne des injonctions et va même jusqu’à user de chantage...