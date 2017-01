Tunisie : Un centre des renseignements à la Kasbah, pour prévenir les menaces ! Le centre national des renseignements (CNR) vient d’être créé en vertu du décret gouvernemental n’o 71, du 19 janvier 2017, au sein de la présidence du gouvernement. Il aura pour mission de coordonner entre les différents organismes nationaux de renseignements.



Neuf principales missions lui sont dévolues selon ce décret publié dans la dernière édition du journal officiel :



*Collecte des analyses et rapports des différentes structures nationales des renseignements, tout en facilitant l’échange d’informations entre elles,

*Réalisation d’analyses conjoncturelles et périodiques, évaluation des dangers et menaces, et préparation de fiches de renseignements à soumettre au chef du gouvernement et au président du conseil de sécurité nationale,

*Elaboration des choix stratégiques et des priorités en matière de renseignements, en les soumettant au conseil de sécurité nationale,

*Elaboration du plan national des renseignements et suivi de son exécution

* Elaboration des conceptions relatives au développement du dispositif national des renseignements,

*Coordination des programmes de coopération internationale dans le domaine des renseignements,

*fixer les besoins des appareils de renseignements en termes de moyens humains et techniques,

*fixer les mécanismes de coordination avec les structures administratives chargées du suivi de la cybercriminalité,

*Définir la stratégie de communication technique en matière de renseignements.



Le centre sera dirigé par un président désigné conformément aux dispositions de la loi n’o 32 de l’année 2015.



Conseil de sécurité nationale

Un deuxième décret gouvernemental n’o 70 du 19 janvier 2017, portant sur le conseil de sécurité nationale est publié dans la même édition du journal officiel.



Le conseil de sécurité nationale veille sur la protection des services vitaux de l’Etat, la préservation de sa souveraineté, son indépendance, son unité territoriale, la sécurité de son peuple et la protection de ses richesses naturelles.



Le conseil de sécurité nationale examine les politiques et les stratégies générales dans différents domaines y afférents, et les orientations stratégiques dans le domaine des renseignements.



Il planche sur la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, son actualisation périodique, et ce en coordination avec la commission nationale de lutte contre le terrorisme. Il évalue les défis internes et externes et les dispositions prises face aux éventuelles menaces, oriente la politique extérieure conformément aux priorités de la sécurité nationale.



Le CSN examine toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la république ou le chef du gouvernement,



Le conseil national de sécurité est présidé par le chef de l’Etat. Siègent en son sein :



Le chef du gouvernement



Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).



Les ministres chargés de la Justice, de la Défense, de la Sécurité, des Affaires étrangères et des Finances et le président du centre national des renseignements.

Gnet

