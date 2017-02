Tunisie : Tout savoir sur les logements financés à 100 % par les banques Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire annonce le démarrage du programme premier logement, dont le coup d’envoi a été donné hier jeudi, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour aider les familles à revenus moyens, à financer l’acquisition d’un nouveau logement auprès des promoteurs agréés.



Les familles concernées sont celles qui ne possèdent pas de maison, et dont le revenu familial mensuel brut varie entre 4.5 et 10 fois le SMIG, c'est-à-dire de 1 750 dinars à 3 750 dinars par mois, à condition que le bénéficiaire ou son conjoint soit salarié.



Les habitations inscrites à ce programme sont les nouveaux logements constitués de deux pièces et d’un salon (S+2) au moins, et dont le prix ne dépasse pas les 200 mille dinars, y compris le parking s’il existe, indique la note du ministère.



Le président de la chambre syndicale des promoteurs immobiliers, Fehmi Chaâbane, a déclaré ce vendredi sur Shems qu’il existe actuellement 1012 logements prêts dans 15 gouvernorats, 4000 logements dont la première tranche sera fin-prête en 2017, et la deuxième tranche en 2018.



Le logement est financé à travers un autofinancement dans la limite de 20 % de son prix, à condition qu’il ne dépasse pas les 40 mille dinars, accordé au bénéficiaire sous forme de prêt préférentiel de la banque (taux d’intérêt de 2% ; remboursable sur 7ans après une période de grâce de cinq ans) qui assurera le reste du financement.



Et un crédit bancaire dans la limite de 80 % du prix du logement soumis aux conditions en vigueur dans le secteur bancaire, précise le ministère.



La personne ayant bénéficié précédemment d’un crédit bancaire ne pourrait être concerné par ce programme, selon le président de la chambre.



Le bénéficiaire qui remplit les conditions et qui souhaite accéder à la propriété en faisant acquisition d’un logement figurant sur la liste rendue publique par le ministère (voir tableaux ci-dessous) doit :



Contacter le promoteur immobilier en question qui lui délivre un document prouvant que le logement lui a été réservé :



Se présenter à la banque de son choix, à condition qu’elle soit partie prenante de ce programme, qui lui assure la totalité de la somme du logement y compris l’autofinancement,



Ainsi, le bénéficiaire doit s’en tenir au schéma de remboursement suivant :



1- Se limiter à rembourser les mensualités du crédit bancaire seulement pendant 5 ans,

2- Rembourser les mensualités du crédit bancaire et de l’autofinancement à compter de la sixième année, pendant sept ans,

3- Rembourser les mensualités du crédit bancaire pendant la période restante.



Le rôle de l’Etat se limite à faciliter la réalisation du programme et à assurer l’autofinancement moyennant un crédit préférentiel. Et partant la relation légale entre le promoteur immobilier et l’acquéreur est régie par la loi en vigueur, explique la note.



La vente des logements par les promoteurs immobiliers se fera sur la base du premier venu, premier servi.



Pour plus de détails, contactez la direction générale de l'habitat relevant du MEHAT, au 71 892 077, ou Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .









Consultez la suite des tableaux sur le lien suivant :



