Tunisie : L’ISIE dévoile le bilan des inscriptions pour les municipales

L'instance supérieure indépendante des élections (ISIE) a dévoilé ce vendredi 11 août le bilan de l'opération des inscriptions pour les élections municipales du 17 décembre prochain qui s'est étalée sur 58 jours.

Les inscriptions ont eu lieu du 19 juin au 10 août et ont permis de porter sur le registre électoral quelque 562 746 électeurs supplémentaires.

Selon les chiffres ainsi actualisés, le registre électoral comprend quelque 5 740 291 électeurs, celui des municipales est constitué de 5 373 845 électeurs, dont 2 559 953 femmes (47,64 %), et 2 813 892 hommes (52, 36 %) .





Les jeunes âgés de 18 à 21 ans inscrits sur le registre électoral représentent 3,27 %, soit 175 826.

L’instance électorale avait auparavant annoncé son intention de ne pas prolonger les inscriptions et de s’en tenir à la période initiale écoulée, s’étant achevée hier jeudi 10 août. L’ISIE se défend de tout manquement en matière d’attraction d’électeurs potentiels et dit avoir mobilisé tous les moyens, avec notamment les campagnes de sensibilisation, pour inciter les Tunisiens à s’inscrire et pouvoir voter dans leur localité, le 17 décembre 2017, jour du scrutin local, le premier organisé dans le pays après la révolution.

La proportion des nouveaux inscrits demeure néanmoins décevante, et traduit une désaffection des Tunisiens envers la politique, annonciatrice d’une forte abstention le jour J.

Le choix de la période estivale pour ouvrir le registre électoral aux nouveaux inscrits, et le manque de confiance dans la classe politique sont les deux principales raisons ayant fait que les Tunisiens boudent les bureaux d'inscription (Voir notre précédent article : Municipales : fin de l'inscription demain, la mobilisation n'était pas au rendez-vous !).

De nombreux partis estiment que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des municipales, à la fin de l’année et auraient préféré que cette échéance soit repoussée à Mars 2018. Mais les dés sont déjà jetés et l’instance électorale, malgré les changements qu’elle a connus dans la foulée du départ de son ancien président et de deux de ses membres, se déclare tout à fait prête à organiser le scrutin dans les meilleures conditions, à la date impartie. Gnet