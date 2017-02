Suivez en live Streaming les travaux du 3S Technology city



Les travaux de notre premier événement groupe 3S Technology City se sont ouverts ce mercredi 1er février au palais des Congrès de Tunis, et se poursuivront jusqu’à demain, jeudi 2 février.



Ils se dérouleront sous forme d’une expo-conférence, de séminaires et de workshops organisés par nos différentes filiales appartenant aux deux Pôles IT et CleanTech. L’espace sera également aménagé en stands métiers offrant des solutions de bout en bout, dans nos deux secteurs d’activités, et des stands démo. Suivez l'événement en Live Streaming sur le lien suivant :



