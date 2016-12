Le vœu de 2017 : Un Islam débarrassé des aprioris et de la déformation Adieu 2016. La vie n’est au bout du compte qu’un éclair évanescent. Les années qui s’égrènent ne font qu’en confirmer le caractère éphémère. Ces heures charnières du calendrier, sont classiquement réputées pour être celles de la méditation sur le temps qui passe ; celles des résolutions et des vœux. Des milliards d’humains aux quatre coins de la planète vont faire la fête, et se souhaiter bonheur, santé, et succès pour la nouvelle année 2017 au milieu des confettis et des feux d’artifice.



Même si les choses ne sont pas si simples dans le monde d’aujourd’hui, avec un climat de crise et de récession favorisant le chômage, la précarité et la pauvreté ; des dangers sécuritaires qui prolifèrent ; un terrorisme transfrontalier ; des guerres et des conflits, embrasant notamment la région arabo-musulmane, et des millions de réfugiés qui errent ici et là vers des horizons inconnus.



Dans ce monde en ébullition, le sentiment d’insécurité gagne. On craint pour sa vie, son intégrité physique, son travail…tout peut basculer du jour au lendemain, tellement les choses semblent échapper à tout contrôle.



Ce 21ème siècle est plein de paradoxes. Les avancées scientifiques, les progrès technologiques, les mutations sociales et sociétales rapides, n’ont d’égales que les disparités entre riches et pauvres, les inégalités criantes, les guerres par procuration, avec cette compétition des puissances, au bruit des raids et des canons, pour étendre leur sphère d’influence respective.



C’est aussi le siècle des égoïsmes, et des individualismes destructeurs, du recul de la solidarité et de la fraternité, de la peur de l’autre, et du repli identitaire. Le monde d’aujourd’hui présenté comme étant décloisonné, et réduit à un village planétaire avec des frontières qui s’effacent du fait des technologies de l’information et de la communication et de l’Internet, est des plus cloisonnés, avec des barrières communautaires, intellectuelles et religieuses qui s’érigent, empêchant l’échange et le dialogue interhumains.



L’histoire humaine récente n’a jamais été un long fleuve tranquille. Des guerres et des conflits meurtriers l’ont émaillée, tout autant que des vagues d’agression et de colonisations où le rapport de force actuel trouve son origine. Après les drames et les soubresauts du siècle dernier, avec les 1ère et 2ème guerre mondiale, auxquelles a succédé la guerre froide, ayant connu sa fin avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’ex-URSS, l’ennemi n’est plus le même, et l’affrontement revêt en ce 21ème siècle un caractère civilisationnel et religieux.



La théorie du choc des civilisations soutenue par Samuel Huntington trouve là tout son sens. C’est le judéo-christianisme face à l’Islam. Le premier s’affiche comme l’incarnation du monde dit libre, celui de la démocratie et des droits de l’homme, du progrès, et de la civilisation, et le deuxième est présenté comme étant celui du sous-développement, de l’arriération et de l’inféodation, et qui plus est serait générateur d’extrémisme, de radicalisme et de terrorisme.



L’Islam a plusieurs épines à son pied, et ses terres sont polluées par des influences diverses qui ne cessent d’en altérer la pureté et d’en travestir le message. Le vœu le plus cher au commun des musulmans est de se débarrasser de cette déformation et de retrouver leur place dans le concert des nations sous leur vraie nature pacifique, tolérante et ouverte sur l’autre. Un vœu qui semble à mille lieues de se réaliser en 2017 porteuse de plusieurs dangers géopolitiques et géostratégiques.

H.J.

