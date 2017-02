Groupe 3 S : Une idée, un projet, une épopée (Edito du Directeur Général)

Par Nasr Ali Chakroun

Le groupe 3S, c’est une idée, un projet, et une épopée, toujours en marche, car elle embrasse le futur. Lancée il y a 30 ans, l’aventure était mue par notre passion pour la technologie, notre ardente volonté de l’apprivoiser et d’en optimiser les usages tant dans la sphère individuelle et familiale, que dans le monde de l’entreprise.



Intégrateur d'infrastructures et de services à valeur ajoutée, notre groupe a réussi, au fil du temps, à nouer des alliances stratégiques avec des partenaires de renommée mondiale comme Cisco, Microsoft, IBM, Fortinet ou EMC. Sa double-vocation technologique et écologique fait sa force, et le prédispose à être un acteur clef dans le processus de transition économique en perspective. Relever le défi de l’emploi, relancer l’investissement, et booster la croissance reviennent, en majeure partie, à entrer de plain-pied dans l’économie digitale, un domaine où notre groupe est à l’avant-garde à travers son pôle IT, ce qui l’habilite à être profondément impliqué dans la dynamique économique nationale et à être partie prenante dans des projets nationaux structurants.



Idem pour la transition énergétique, où la Tunisie dispose d’un important potentiel qui demeure sous-exploité. Là aussi, notre groupe a franchi, à travers son pôle CleanTech, des pas importants, en misant sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, appelées à se substituer, tôt ou tard, aux énergies fossiles si polluantes et qui sont à la base du stress hydrique dont notre pays est l'une des toutes premières victimes.



Dès le départ, nous avons perçu la technologie, comme une chance, un levier de croissance et de développement, une ouverture sur le monde ; la maîtriser, ou mieux encore l'initier, est un impératif pour toute nation qui cherche à contrôler son présent et son avenir, et à avoir son destin en main.



Cette certitude nous a toujours poussés vers l’avant, incités à l’innovation, à l’exploration, et à la prospection d’un univers qui avance et n'attend pas, c’est ce qui nous a permis de fructifier notre vision, de faire grandir notre groupe, et de l’étendre à des secteurs d’activité à la fois connexes et dissociables.



Notre expertise cumulée sur trois décennies, nous permet d’affirmer aujourd’hui que 3S est un ferment de réussite, et un vivier d’innovations en Tunisie, dans sa zone géographique et bientôt au-delà.



Fort d’une douzaine de filiales, notre groupe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La ténacité et la persévérance des origines, l’animent avec le même enthousiasme encore aujourd’hui. Notre capital humain, jeune, talentueux et doté des certifications les plus prestigieuses, notre plateforme technique robuste et notre solidité financière, sont autant d’atouts qui nous permettront d’anticiper, d’innover et d’exceller. Demain, c’est aujourd’hui, que ça se prépare.

N.C



