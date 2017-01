3S Technology City : Les 1 et 2 février au palais des Congrès de Tunis

Le groupe 3S organise les 1 et 2 février au palais des Congrès de Tunis le 3S Technology City rassemblant ses deux Pôles IT et CleanTech. Premier du genre, cet événement d’envergure rassemblera, aux côtés du fondateur et Directeur Général du Groupe, Nasr Ali Chakroun, des officiels de premier rang, les principaux acteurs des secteurs IT et énergies renouvelables, les partenaires stratégiques du Groupe : Cisco, Fortinet, Microsoft, Dell EMC, et IBM et bien d’autres.



Intégrateur d'infrastructures et de services à valeur ajoutée depuis 30 ans, le groupe 3 S est constitué de 12 filiales réparties sur son Pôle IT et son Pôle CleanTech : 3S (Standard Sharing Software), GlobalNet, PRO2C, Sky Industries, Advancia Training, Cyberesa, Africa Solar, Smart up, Candy Led, 3S Sicar, Sky RAY, et All.



Notre groupe est présent aussi dans le domaine de promotion immobilière à travers sa filiale Nefissa.



C’est la première fois que le groupe 3S se présente au public, sous un tel format globalisant, un événement que l’on compte rééditer tous les deux ans. Autonomes, et évoluant dans des activités peu ou prou voisines, nos filiales sont réunies autour de plusieurs dénominateurs communs, et procèdent de la même vision.



Pendant ces deux journées, une histoire vous sera contée, celle d’une aventuré qui a commencé depuis 30 ans, d’un groupe qui a gravi les marches, en misant sur l’innovation, la prospection et l’anticipation, d’abord dans le domaine technologique, ensuite dans le domaine écologique.



Projets structurants

Notre groupe compte jouer, aujourd’hui, un rôle clef dans la promotion de projets structurants en Tunisie, a fortiori que le pays s’engage à mener sa transition économique, et à gagner la bataille de la double-révolution digitale et énergétique. Il compte également développer ses activités dans sa zone géographique, où il est à l’avant-garde dans de nombreux domaines, et au-delà.



Ces deux journées seront aussi celles du bilan et des perspectives. Le groupe fera la lumière sur sa vision, son positionnement, et son expansion future dans deux secteurs décisifs pour un avenir maîtrisé grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, et propre à la faveur des énergies vertes.



Les travaux se dérouleront sous forme d’une expo-conférence, de séminaires et de workshops organisés par nos différentes filiales.



L’espace sera également aménagé en stands métiers offrant des solutions de bout en bout, dans nos deux secteurs d’activités, et des stands démo.



L’assistance comptera une pléiade de responsables et d’ingénieurs du Groupe, ainsi que des officiels de premier rang. Le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, M. Anouar Maârouf, présidera l’ouverture de la première journée, aux côtés du Directeur Général du groupe, M. Nasr Ali Chakroun.



Mme Hela Cheikhrouhou, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables présidera l’ouverture de la deuxième journée, et le panel autour du thème «investir dans les énergies renouvelables».



M. Habib Debbabi, Secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, présidera la cérémonie de clôture.





3S Student Challenge

Moment fort de ces journées, le 3S Student Challenge. Organisée en partenariat avec Microsoft, cette compétition permettra à des étudiants IT et futurs ingénieurs issus de différentes universités d’exprimer leurs idées, leur potentiel et leur créativité, avec à la clef un accompagnement pour les gagnants, leur permettant de transformer leur idée en projet. M. Habib Debbabi, Secrétaire d’Etat à l’Economie numérique, présidera le Jury.

