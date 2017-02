Youssef Msakni : "La CAN ? Nous étions capables de faire mieux" Le milieu offensif tunisien, Youssef Msakni a été invité vendredi par beIN Sports . Interrogé par Hichem Khalsi sur la participation de la Tunisie et l'élimination face au Burkina Faso. visiblement déçu, le joueur a affirmé que "les choses ne s'étaient pas passées comme il faut et que le groupe était capable de faire beaucoup mieux. Nous avions beaucoup d'espoir mais tout n'est pas négatif. Le groupe est jeune et nous pouvons construire un bel avenir sur les aspects positifs de notre jeu".

