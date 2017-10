Wissem Ben Yedder : "J'ai toujours dit que je voulais jouer pour la France" Sports.fr - Wissam Ben Yedder ne désespère pas d’être appelé en équipe de France. Et ce d’autant plus après son début de saison particulièrement réussi avec le FC Séville, l’ancien Toulousain affichant pas moins de 7 buts en 8 matches. De quoi expliquer que l’attaquant sévillan reste sourd au forcing de la Tunisie qui tenterait pourtant par tous les moyens de le convaincre de rejoindre les Aigles de Carthage. Mais à en croire Estadio Deportivo, Wissam Ben Yedder ne veut rien entendre et continuerait à croire à une convocation de Didier Deschamps. Et ce malgré la concurrence aux avant-postes de l’équipe de France : "Il faut travailler pour y arriver. L'équipe de France est un rêve, et un objectif !" Pas question donc de se tourner vers une Tunisie qui lui fait les yeux doux: "J'ai toujours dit que je voulais jouer pour la France. Qui ne rêve pas d'une Coupe du monde ? Bien sûr !"







Ajouter un Commentaire