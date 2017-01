Wadii Al Jari : "Pas de problèmes dans les vestiaires ! Kasperczak reste" Le président de la Fédération tunisienne de football est intervenu sur les ondes de la Radio Nationale pour faire le point sur ce qui se serait passé dans les vestiaires de la sélection après la cuisante défaite et l'élimination face au Burkina Faso. Le dirigeant du football tunisien a affirmé : " Il n'y a eu aucun incident entre les joueurs. Ils ont été touchés par la défaite, mais il n'y a eu aucun dérapage. Clash entre Ben Youssef et Abdennour ? Que des rumeurs. Henry Kasperczak ? Il est et restera notre sélectionneur".

