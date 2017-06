Volley - World League - 2ème tournoi - J02 : La Tunisie s'impose face à la Chine Taipei La Tunisie a battu la Chine Taipei 3 sets à 2, samedi soir, dans le cadre du deuxième match du second tournoi de la World League. Les Tunisiens ont remporté le premier set 25/23 et le troisième 25/17. Ils ont concédé le second 25/23 et le quatrième 25/18. Lors du tie break, ils se sont imposés 15 à 12. Ils affronteront le Monténégro demain à partir de 22h00.



Programme de la Tunisie :



Monténégro :



2 juin 2017 - 19h00 : Tunisie-Monténégro : 2/3

3 juin 2017 - 16h00 : Tunisie-Estonie : 3/1

4 juin 2017 - 16h00 : Tunisie-Chine Taipei : 3/1



Tunisie :



9 juin 2017 - 22h00 : Tunisie-Kazakhstan : 1/3

10 juin 2017 - 22h00 : Tunisie-Chine Taipei : 3/2

11 juin 2017 - 22h00 : Tunisie-Monténégro



