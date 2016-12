Volley : L'EST organisera le championnat d'Afrique des clubs champions L'Espérance Sportive de Tunis organisera le prochain championnat d'Afrique des clubs champions de Volley-Ball. La signature du protocole d'accord pour l'organisation de la compétition a eu lieu aujourd'hui en présence du président de la FTVB, Firas El Faleh, le secrétaire générale de l'EST, Farouk Kattou et le représentant de la CAVB, Amr El Wani. La compétition aura lieu durant la deuxième moitié du mois de mars.

