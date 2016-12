Volley - Championnat - Playoffs - J02 : L'EST domine le CSS, l'ESS se reprend La deuxième journée de la phase des playoffs du championnat de Tunisie de Volley-Ball a eu lieu aujourd'hui. L'Espérance Sportive de Tunis a remporté le choc du jour en dominant le Club Sportif Sfaxien 3 sets à 0 (25/19, 25/20 et 28/26). Dans l'autre rencontre, l'Etoile Sportive du Sahel a battu la Saydia de Saidi Bousaid 3 sets à 1 (25/23, 19/25, 25/13 et 25/23).



Classement :



1/ Espérance de Tunis 6 points



2/ Etoile du Sahel 3 points



3/ Club Sportif Sfaxien 2 points



4/ Saydia SBS 1 point







