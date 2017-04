Volley - Championnat - Finale (Aller) : L'ESS remporte la première manche face à l'EST L'Etoile Sportive du Sahel a remporté le premier match de la finale du championnat de Tunisie de Volley-Ball face à l'Espérance Sportive de Tunis, samedi à la salle Zouaoui, sur le score de 3 sets à 2. Les Etoilés ont remporté les deux premiers sets (26/24 et 27/25). Ensuite, les Espérantistes ont égalisé à deux sets partout (25/16 et 25/16). Au cours du tie break, les joueurs de Fouad Kammoun se sont imposés 15 à 12. Le match retour aura lieu la semaine prochaine.





