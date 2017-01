Volley - Championnat - Demi-finales : L'EST et l'ESS remportent la première manche Les matchs aller des demi-finales du championnat de Tunisie de Volley-Ball ont eu lieu aujourd'hui. L'Etoile Sportive du Sahel s'est imposée, dans la douleur, à domicile, face au Club Sportif Sfaxien 3 setsà 2 (25/20, 18/25, 25/17, 19/25 et 15/9). Quant à l'Espérance Sportive de Tunis, elle a battu la Saydia de Saidi Bousaid sans trembler 3 sets à 0 (25/19, 25/19 et 25/21).

Gnet Tweet Ajouter un Commentaire