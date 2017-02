Volley - Championnat - 1/2 Finale (Retour) : L'EST en finale, le CSS égalise face à l'ESS L'Espérance Sportive de Tunis s'est qualifiée pour la finale du championnat de Tunisie de Volley-Ball après sa victoire, lors du match retour de la demi-finale, face à la Saydia de Saidi Bousaid 3 sets à 0 (25/12, 25/13 et 25/13).



Dans l'autre demie, le Club Sportif Sfaxien a égalisé à une victoire partout après avoir battu l'Etoile Sportive du Sahel 3 sets à 1 (22/25, 25/23, 27/25 et 25/18). Les deux équipes joueront un match d'appui mercredi afin de déterminer le second finaliste.



