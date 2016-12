UEFA : Voici l'équipe des révélations de l'année 2016 L'UEFA a dévoilé son équipe type des révélations de 2016 en Ligue des champions. La France est le pays le plus représenté avec quatre joueurs : Alphonse Aréola (PSG), Samuel Umtiti (Barcelone), Thomas Lemar (Monaco) et Ousmane Dembélé (Dortmund). L'entraîneur de cette équipe est également un Tricolore et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane (Real Madrid).



L'équipe des révélations 2016

Areola (PSG) - Sergi Roberto (Barça), Umtiti (Barça), Lindelöf (Benfica) - Lemar (Monaco), Kimmich (Bayern), Renato (Bayern), Guerreiro (Dortmund) - Pulisic (Dortmund), Andre Silva (Porto), Dembélé (Dortmund)

Tweet Ajouter un Commentaire