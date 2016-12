Tunisie-Mercato : Les transactions du 28 décembre Le marché des transferts en Tunisie a enregistré deux nouvelles transactions. La Jeunesse Sportive de Kairouan a obtenu les signatures de deux nouveaux joueurs. Ils proviennent de l'Etoile Sportive du Sahel. Il s'agit d'Aymen Sfaxi et Yassine Amri. Tous les deux rejoignent le club des Aghlabides sous forme de prêt jusqu'au mois e juin 2017.



8h10 - ES Zarzis : Arrivées de deux joueurs de l'ESS

Après avoir cédé Achref Krir et Slim Ben Belgacem à l'ESS, l'Espérance de Zarzis a obtenu les signatures de deux joueurs du club champion de Tunisie. Le gardien Hamouda Chatti arrive à titre définitif et l'attaquant Maher Gabsi est prêté jusqu'à la fin de la saison.



