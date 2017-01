Tunisie : Le stade de Rades fermé pendant 3 ans ? Zramdini dément Le directeur de la Cité Olympique, Adel Zramdini, a déclaré à Assabahnews que, contrairement à la rumeur qui a circulé hier, le stade de Rades ne sera pas fermé durant trois ans. Il a ajouté qu'il était prévu que le stade ferme ses portes 16 ans après sa construction afin d'effectuer des travaux nécessaires surtout au niveau du toit. La direction de la cité et le ministère de la jeunesse et des sports ont décidé de reporter les travaux car le stade d'El Menzah n'est pas prêt à abriter les rencontres de la sélection, de l'Espérance de Tunis et du Club Africain. Dès que les gradins d'El Menzah seront prêts à accueillir les supporters, Rades sera fermé pour une assez longue période pour entretien.

