Tunisie : Le journal des transferts du mardi 27 décembre Après plusieurs semaines de négociations, l'Etoile Sportive du Sahel signera ce mardi les deux joueurs qui arriveront de l'Espérance Sportive de Zarzis, le gardien Achref Krir et le milieu de terrain Slim Ben Belgacem dont le contrat prendra fin en juin 2017. L'accord avec les joueurs et la direction de l'ESZ est complet et il ne manque plus que les signatures.



JS Kairouan : Arrivée imminente de deux joueurs de l'ESS

Selon nos informations, la Jeunesse Sportive de Kairouan va bientôt pouvoir compter sur deux nouveaux joueurs en provenance de l'Etoile Sportive du Sahel. Il s'agit d'Aymen Safxi et Yassine Amri. Il rejoindront le club des Aghlabides sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.



US Tataouine : Arrivée d'un joueur de l'AS Ariana

L'Union Sportive de Tataouine a obtenu, lundi soir, la signature d'un jeune joueur de l'AS Ariana. Il s'agit de Sofiene Nasrallah qui s'est engagé pour deux saisons. Le club sudiste attend aussi l'arrivé du jeune Mondher Gasmi sous forme de prêt de l'Espérance Sportive de Tunis.



Club Africain : Saifedine Jaziri vers la Turquie

Très peu utilisé depuis le début de la saison et même après l'arrivée de Chiheb Ellili, Saifedine Jaziri est désormais sur le départ. Accompagné de son agent Ali Zitouni, le joueur devrait rejoindre la Turquie pour discuter avec un club de la Superlig et un autre en deuxième division.



JSK : Mehdi Ouertani s'en va en Algérie

Le milieu de terrain de la JS Kairouan, Mehdi Ouertani a déposé ses valises en Algérie. Le joueur s'est engagé avec le club de Nasr Houssine Day pour une saison et demie. En Tunisie, Ouertani a porté les maillots du Stade Tunisien et de l'ES Metlaoui.



Gnet Tweet Ajouter un Commentaire