Tarek Dhaiab : "Il faut faire très attention aux balles arrêtées" Le consultant de beIN Sports, Tarek Dhaiab a lancé un message vidéo aux joueurs de la sélection tunisienne de football qui affronteront, samedi à partir de 17h, le Burkina Faso dans le cadre du quart de finale de la CAN 2017. La légende du football tunisien et africain a mis en garde la défense des Aigles de Carthage et a insisté sur les coups de pieds arrêtés : "Il faut faire très attention à cela et ne surtout pas se déconcentrer. Si nous commettons des erreurs, il faut qu'on reste solidaire".



Par la suite, Tarek Dhiab a fait ses éloges à tout l'effectif : "Si nous en sommes là, c'est que vous avez des qualités. Nous avons huit joueurs de très grande qualité. Youssef Msakni est désormais un leader. Avec Sliti, Khazri, Ben Amor et Ferjani doivent être solidaire si les choses se passent bien mais aussi dans les moments difficiles du match".



