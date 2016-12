Supercoupe d'Italie : Massimiliano Allegri nie être avantagé AFP- AFP- L'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a nié jeudi que son équipe soit avantagée pour la finale de la Supercoupe d'Italie alors que l'AC Milan a atterri à Doha (QAT) 24 heures après les Bianconeri. «Non, nous ne sommes pas avantagés parce que nous sommes arrivés avant eux», a déclaré le technicien en conférence de presse.



«Peu importe ce qu'il se passe demain (vendredi), nous serons prêts et nous nous moquons des autres détails», a-t-il encore ajouté. L'avion du Milan n'avait pas pu décoller mardi en raison de problèmes techniques et l'équipe était donc arrivée mercredi soir à Doha, où doit se jouer vendredi la finale de la Supercoupe d'Italie, soit plus de 24 heures après les joueurs de la Juve.



Adriano Galliani, le président des Rossoneri, avait alors estimé que ce retard avantageait la Juve. L'entraîneur du Milan, Vicenzo Montella, a reconnu que le retard d'avion constituait «un problème» mais ne serait pas déterminant pour le résultat final du match.

