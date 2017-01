Stade Gabesien : Le malien Lamine Traore signe deux saisons et demi Le Stade Gabesien a communiqué la signature, ce samedi, d'un nouvel attaquant. Il s'agit du joueur Lamine Traore qui évolue avec la sélection des joueurs locaux du Mali. Traore évolue dans le poste d'attaquant et s'est engagé pour une durée de deux saisons et demi avec la "Stayda".



