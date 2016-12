Europe : Le journal des transferts du mardi 27 décembre Le Brésilien Lucas Leiva va être prêté à l'Inter Milan, selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport . Le milieu défensif de 29 ans, à Liverpool depuis 2007, n'a disputé que huit rencontres avec les Reds cette saison. Pour le moment, le coach Stefano Pioli n'attend plus que l'aval du président Sunning. Leiva est arrivé à Liverpool en provenance de Gremio en 2007.



FC Barcelone : Iniesta veut prolonger

Son contrat expirant en 2018, Andrés Iniesta a révélé dans un entretien avec Mundo Deportivo qu'il souhaiterait voir son bail renouvelé. «Mon voeu est de continuer, le monde entier le sait, ce n'est pas un secret. Mais mon niveau de performance déterminera si je peux rester au Barça. J'espère que ce sera pour encore longtemps», a déclaré le milieu de terrain du FC Barcelone. En 2018, le champion du monde espagnol aura 34 ans.



Real Madrid : James Rodriguez veut rester

En manque de temps de jeu au Real Madrid, James Rodriguez était annoncé en prêt au mercato d'hiver dans plusieurs clubs européens. Il n'en sera rien selon son agent Jorge Mendes : «James ne va pas partir en janvier», a confié le Portugais au quotidien AS. Le milieu colombien de 25 ans garde l'espoir de faire changer d'avis son entraîneur Zinédine Zidane à son sujet. Sans quoi, James Rodriguez pourrait trouver une porte de sortie au mois de juin : Chelsea, l'Inter et le Bayern seraient intéressés, selon AS. Mais le Real, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2020, ne compte pas brader un joueur qui a coûté 80 M€ en 2014, lorsqu'il est arrivé en provenance de Monaco.



PSG : 47 ME pour le brésilien Coutinho ?

Selon The Daily Express , le club de la capitale serait plus qu’intéressé par le milieu de terrain offensif de Liverpool Coutinho. Selon le média britannique, l’intérêt des dirigeants parisiens n’est pas récent. Cet été, ils auraient déjà proposé 26 millions d’euros aux Reds pour obtenir la signature du joueur de 24 ans. Cette fois, le PSG revient à la charge avec une offre de 47 millions d'euros.



Tweet Ajouter un Commentaire