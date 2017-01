Serie A-Mercato : Le Napoli supervise Naim Sliti Auteur d'une excellente prestation face à l'Algérie et buteur sur pénalty, le milieu offensif de la sélection tunisienne de football et du club français de Lille aurait attiré les regards du Napoli. Actuellement troisième de la Serie A, le club italien a envoyé des émissaires pour superviser le joueur tunisien. Selon Alchourouk , Sliti sera suivi de très près jusqu'à la fin du parcours de la Tunisie dans cette compétition.

