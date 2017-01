Serie A-Mercato : Le Milan prend Ocampos ! Bonaventura out deux mois L'ancien joueur de Monaco et Marseille, Lucas Ocampos, va finir la saison à l'AC Milan puisqu'il a été prêté pour six mois par le Genoa, qu'il avait rejoint l'été dernier. Avec le club de Gênes, l'Argentin a disputé 14 matches de Serie A (3 buts). D'autre part, les rossoneris ont perdu les service de Jack Bonaventura. Blessé face à l'Udines, l'attaquant sera absent pendant deux mois.









