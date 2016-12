Serie A-Mercato : L'Inter Milan revient à la charge pour Abdennour L’international tunisien ne manque pas de courtisans. Everton lorgnerait sur lui pour cet hiver, mais un autre club étranger pourrait passer à l’action dans les prochains jours. D’après les informations de Sport Mediaset , l’Inter aurait coché le nom d’Aymen Abdennour pour le mercato hivernal. Le club lombard veut absolument renforcer sa défense et l’ancien de l’AS Monaco serait désormais la priorité absolue des dirigeants. Le média transalpin explique qu’une offre devrait être formulée au FC Valence le plus vite possible.

