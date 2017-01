Serie A-Mercato : L'Inter Milan lorgne Antoine Griezmann pour l'été prochain Selon Premium Sport , Manchester United ne serait plus seul dans la course puisque l’Inter Milan serait également très intéressé par le profil de l’attaquant français. Le club milanais voit grand lors du prochain mercato estival, et cela apparait très probable au vu des ressources économiques colossales de son nouveau propriétaire chinois. De son coté, celui qui a fini meilleur butteur de l’Euro 2016 ne serait pas insensible à cet intérêt. Mais à une condition, que les Nerazzurri se qualifient en Ligue des Champions. Tweet Ajouter un Commentaire