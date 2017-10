Serie A : Le derby de Milan sera le match le plus lucratif de l'histoire Très attendu en Italie, le derby de Milan se jouera à guichets fermés dimanche soir (20h45). Selon la presse italienne, il va même devenir le match le plus lucratif de l'histoire de la Serie A, avec près de 4,6 millions d'euros de recettes de billetterie. La dynamique est du côté de l'Inter, invaincu cette saison et troisième du classement. Battu lors des deux dernières journées, son voisin (7e) compte déjà sept points de retard sur le podium.

