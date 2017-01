Serie A-J22 : L'Inter Milan aligne un neuvième succès de rang Depuis le 2 décembre et sa défaite contre Naples (0-3), l'Inter Milan est intraitable. Les Nerazzuri ont enchaîné un neuvième succès de rang toutes compétitions confondues - le sixième en Serie A - contre Pescara ce samedi (3-0). D'Ambrosio a ouvert le score en surgissant au second poteau, sur un centre de Brozovic (23e), puis Joao Mario a fait le break en taclant un centre tendu de Perisic (43e). Le Portugais, auteur de son troisième but en Championnat cette saison, a livré une bonne partie



Eder, entré en jeu deux minutes plus tôt, a ajouté un troisième but, après un ballon rabattu in extremis par Mauro Icardi (73e). Avec ce succès facile, l'Inter s'installe au quatrième rang de Serie A, profitant de la défaite de la Lazio contre le Chievo (0-1). Avec son état de forme actuel, l'Inter tentera de faire un coup au Juventus Stadium dimanche prochain.

