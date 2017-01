Serie A-J20 : L'Inter remonte le Chievo et aligne un 4ème succès L'Inter Milan semble enfin avoir trouvé ses automatismes. Depuis l'arrivée de Stafano Pioli sur le banc de touche, les interistes ont peu à peu trouvé leurs marques et ce samedi soir, ils ont aligné un quatrième succès de rang après avoir dominé le Chievo Verone. Menés au score, les camarades les hommes de Pioli ont égalisé par Icardi avant de faire le break par Perisic et enfoncer le club à la toute dernière minute par Eder. Après cette victoire, l'Inter est cinquième à égalité de points avec le Milan AC qui jouera dimanche face au Torino mais qui compte encore un match en moins.

