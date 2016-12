Serie A-J19 : La Roma assure ! Le Napoli freiné par la Fiorentina Alors que la Juventus de Turin et le Milan AC se préparent pour jouer le match de la Supercoupe vendredi à Doha, la Roma en a profité pour s'approcher de la Vieilla Dame et prendre encore de l'avantage sur les rossoneris après avoir dominé le Chievo Verone (3/1) à l'occasion de la 18ème journée de la Serie A. De son côté, le Napoli a arraché le point du match nul à la dernière minute sur le terrain de la fiorentina (3/3). Les hommes de Sarri restent toutefois troisièmes du classement avec 35 points.



Cagliari a remporté une rencontre importante dans la course au maintien et au scénario fou contre Sassuolo (4-3). Egalement à la lutte pour leur survie dans l'élite, l'avant-dernier Palerme et la lanterne rouge Pescara se sont neutralisés (1-1), tout comme la Sampdoria et l'Udinese (0-0). Enfin, le Torino a pris le dessus sur le Genoa avec une réalisation de l'inévitable Belotti (1-0).



Gnet

