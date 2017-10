Serie A-J08 : Le Napoli bat la Roma et prend cinq points d'avance sur la Juventus La Lazio vit décidemment un début de saison pas comme les autres. Le club romain avait perdu ses six derniers matches de Championnat contre la Juventus sans réussir à marquer le moindre but ? Elle est devenue la première équipe à battre la Vieille Dame cette saison en Serie A, qui plus est à Turin. Avant d'affronter Manchester City en Ligue des champions, mardi, Naples a battu l'AS Rome (1-0) et prend cinq points d'avance sur la Juventus, alors que l'Inter joue dimanche face au Milan AC.

