Serie A : Icardi et Perisic sanctionnés ! L'Inter Milan fait appel Agences- Agences- L'Inter Milan a annoncé son intention de faire appel des sanctions prises à l'encontre de Mauro Icardi et Ivan Perisic, tous les deux exclus dimanche lors de la défaite face à la Juventus (0-1). Les deux joueurs ont écopé de deux matches ferme de suspension, l'attaquant argentin pour «insultes et gestes déplacés envers un arbitre additionnel» et le Croate pour avoir «lancé le ballon en direction de l'arbitre central sans le toucher».

