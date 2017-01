Sénégal-Cameroun : Cissé est confiant ! Broos : "On a nos chances" Afrikfoot- Afrikfoot- Premier qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2017 au terme d’une phase de groupes maîtrisée et terminée invaincu avec 7 points, le Sénégal partira favori face au Cameroun samedi à 19h GMT. Surtout que le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, assure que le moral est au beau fixe. "Notre équipe n’a pas arrêté de progresser depuis les éliminatoires de la CAN 2017 et il est vrai que contre le Cameroun, on aura un adversaire difficile et passer ce cap fera beaucoup de bien à ce groupe", a affirmé l’ancien défenseur vendredi en conférence de presse à Franceville.



"C’est un groupe costaud sur le plan mental qui a été bien préparé et qui a compris qu’une Coupe d’Afrique ne se gagne pas sur le seul talent. Je sens que les garçons sont en confiance", a ajouté le technicien en assurant que l’heure n’était pas à la revanche face à des Lions Indomptables qui avaient battu le Sénégal en finale de la CAN 2002.



Tout en mettant la pression sur l’adversaire, le sélectionneur des Lions Indomptables, Hugo Broos, veut croire en une surprise.



"J’ai dit il y a quelques jours, qu’on devait essayer d’éviter le Sénégal. Parce que la façon avec laquelle cette équipe a disputé ses matchs de groupe était parfois impressionnante. Il fallait éviter un adversaire pareil. Mais cela ne veut pas dire que c’est terminé pour nous. Rien n’est jamais perdu d’avance. Nous avons nos chances face au Sénégal", a assuré le technicien belge ce vendredi devant la presse. "La pression est dans le camp des Sénégalais parce que non seulement ils portent le statut de favori, mais également parce qu’ils ont prouvé durant la phase de poule qu’ils savent jouer au football."



