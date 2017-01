Samir Sellimi : "Oueslati a insulté Slim Riahi et le Club Africain" Le directeur sportif du Club Africain, Samir Sellimi, a confié à Mosaique FM , qu'Abdelkader Oueslati a insulté le président du club, Slim Riahi : "Nous avons reçu, hier, une offre de la part d'Al Fatah, coaché par Fathi Jebal. Ce dernier voulait l'avoir pour le reste de la saison. Le joueur a exprimé son envie de quitter le CA malgré les efforts consentis par le club sur le plan financier. Personne ne doute de ses moyens mais l'effectif mis à notre diposition nous permet de le remplacer et nous avons décidé de laisser partir tous les joueurs qui ne veulent pas rester. Il a insisté à partir pour changer d'air, s'est énervé et insulté le club et son président. Un comportement inacceptable mais nous nous sommes calmés et tout est rentré dans l'ordre. Nous lui avons permis de rejoindre le club saoudien mais il reviendra au Parc A en été".



