Salomon Kalou précise : "C'était ma dernière CAN mais je n'ai pas encore pris ma retraite" Afrik - A la suite de l’élimination de la Côte d’Ivoire dès la phase de groupes de la CAN 2017, Salomon Kalou a laissé entendre qu’il arrêtait la sélection. Mais d’après la BBC, l’attaquant du Hertha Berlin a seulement affirmé qu’il avait disputé sa 6e et dernière CAN mais il n’exclut pas de prendre part au Mondial 2018 en cas de qualification. "Je n’ai pas décidé si je me retire définitivement ou pas du football international. Je vais rentrer dans mon club et prendre le temps de décider", a rectifié l’ancien Lillois dont l’expérience ne serait pas de trop pour guider la Selefanto durant quelques mois encore.

