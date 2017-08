Riadh Bennour : " Les malades n'ont pas de leçons à donner à l'Espérance" Riadh Bennour, président de la section football de l’Espérance Sportive de Tunis a commenté dans une déclaration à MFM la polémique suscitée par le maillot offert au président de la République récemment. «Pour le projet de l’Espérance 2019, le club a lancé des préparatifs depuis 2010 pour le centenaire du club. Un comité est chargé des préparatifs.



"Suite à notre convocation au palais de Carthage par le président de la République nous avons saisi l’occasion pour l’inviter à assister à notre fête. Ceux qui sont malades et qui cherchent de faux problèmes n’ont pas de leçons à donner au club. Nous ne sommes pas impliqués dans la politique. L’année de la célébration de notre centenaire coïncide avec les prochaines élections présidentielles et ceci n’est qu’un simple hasard», a noté Riadh Bennour. Le président de la section football de l’Espérance sportive de Tunis a remercié le public du club. Il a aussi saisi l’occasion pour remercier les clubs tunisiens du nord au sud du pays et qui ont félicité l’EST pour son titre de champion arabe."

