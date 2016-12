Référendum TAP : Oueslati et Boubakri meilleurs sportifs, Khenissi meilleur footballeur Le taekwondoiste, Oussama Oueslati et l'escrimeuse, Ines Boubakri, ont été élus meilleurs sportifs tunisiens de l'année 2016 lors du référendum annuel organisé par l'agence, Tunis Afrique Presse. L'attaquant de l'Espérance Sportive de Tunis, Taha Yassine Khenissi, a, quant à lui, été élu footballeur de l'année. Walid Ktila et Raouâa Tlili ont été élus sportifs paralympiques de l'année.



Voici les résultats :



Meilleur sportif :



1/ Oussama Oueslati (707)

2/ Malek Jaziri (682)

3/ Wael Jallouz (518)

4/ Makram Ben Romdhane (451)

5/ Youssef Akrout (313)



Meilleure sportive :



1/ Ines Boubakri (852)

2/ Marwa Amri (764)

3/ Olfa Cherni (450)

4/ Yosra Mhammedi (405)

5/ Khedija Krimi (317)



Meilleur footballeur :



1/ Taha Yassine Khenissi (629)

2/ Hamza Lahmer (622)

3/ Mohamed Amine Ben amor (594)

4/ Sabeur khelifa (360)

5/ Ali Maâloul (277)



Meilleur sportif paralympique :



1/ Walid Ktila (883)

2/ Yassine Gharbi (595)

3/ Abbes Saidi (569)

4/ Bilel Aloui (430)

5/ Ismail Bouabid (324)



Meilleure sportive paralympique :



1/ Raouaa Tlili (830)

2/ Marwa Brahmi (718)

3/ Henia Aydi (476)

4/ Soumaya Boussaidi (448)

5/ Samar Ben Kaâleb (283)

