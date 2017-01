Real Madrid : un mois d'absence pour Luka Modric et Marcelo ? Agences- Agences- Sortis sur blessures musculaires samedi lors de la victoire du Real Madrid en Championnat contre Malaga (2-1), Luka Modric et Marcelo pourraient être absents un mois selon les médias espagnols. Dans des communiqués médicaux diffusés lundi à la mi-journée, le leader de la Liga n'a pas précisé la durée de leurs absences mais il a confirmé que le latéral brésilien était touché aux ischios de la jambe gauche et le milieu croate à l'adducteur droit.



L'un et l'autre sont susceptibles de manquer le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Naples le 15 févier au Bernabeu. Gareth Bale, Pepe et Dani Carjaval sont également à l'infirmerie actuellement.

