Real Madrid : Isco prolonge ! Clause libératoire de 700 M€ Le milieu de terrain Isco a signé comme attendu un nouveau contrat de quatre ans, plus une en option, avec le Real Madrid, affirme AS , citant une source au sein du club «de fiabilité maximale». Le quotidien ajoute que la nouvelle clause libératoire du joueur a été fixée à 700 M€. Le Real Madrid a pour habitude d'inclure dans les contrats de ses joueurs des clauses libératoires très élevées, et compte bien avec cette somme faramineuse s'éviter la même mésaventure que le Barça. Le club catalan pensait être à l'abri de tout départ de Neymar en fixant sa clause à 222 M€, une somme finalement payée par Paris.



L'annonce officielle de la prolongation d'Isco, qui a déjà été déposée à la fédération espagnole et à la Liga selon AS, devrait intervenir dans les prochains jours. Une manière pour le Real de calmer les ardeurs des nombreux clubs intéressés par l'international espagnol, parmi lesquels le Barça, Manchester City et le Bayern Munich.

