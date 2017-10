PSG: Retours de Cavani, Verratti, Thiago Silva et Thiago Motta Sports.fr - Mercredi soir, le Paris Saint-Germain sera dans l'antre du RSC Anderlecht pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Unai Emery a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour cette échéance, dans laquelle n'apparaît évidemment pas Hatem Ben Arfa, contraint de rester "aux soins" selon le club parisien.



Thiago Motta, Thiago Silva, Marco Verratti et Edinson Cavani, absents samedi à Dijon (1-2) sont bel et bien présents. Le groupe: Areola, Trapp - Kimpembe, Daniel Alves, Marquinhos, Kurzawa, Meunier, Thiago Silva, Berchiche - Draxler, Lo Celso, Rabiot, Nkunku, Thiago Motta, Verratti, Pastore, Lucas, Di Maria - Neymar, Cavani, Mbappé.









