Programme télé des matchs de la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle En attendant le Derby de la capitale et la rencontre entre l'Etoile Sportive du Sahel et l'Etoile Sportive de Metlaoui qui ont été reportés à une date ultérieure, cinq matchs sont au programme de la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle samedi et dimanche. Une seule rencontre ne sera pas diffusée : US Ben Guerdane - Stade Tunisien. Voici le programme télé des autres matchs.



Samedi 14 octobre

A 14h30 : Jeunesse S.Kairouanaise – Club A.Bizertin (Al Wataniya 1)

A 14h30 : Club O.Médenine – Union S.Monastirienne (Al Wataniya 2)

A 19h00: Club S.Sfaxien – Espérance S.Zarzis (diffusé en streaming par Nessma)



Dimanche 15 octobre

A 14h30 : Stade Gabésien – Avenir S.Gabès (Al Wataniya 1)

