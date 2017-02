Premier League - J23 : Man City surclasse West Ham, Man United accroché Manchester City a rejoint Liverpool à la quatrième place du classement de la Premier League après sa victoire, mercredi soir, face à West Ham 4 à 0. De Bruyne (17'), Silva (21'), Gabriel (39') et Touré (67') ont inscrit les buts des Citizens qui pointent à 10 points du leader, Chelsea.



Dans les autres matchs de la soirée, Manchester United s'est contenté du nul sur sa pelouse 0 à 0 face à Hull tandis que Stoke et Everont se sont quittés sur le score d'un but partout.

Gnet



