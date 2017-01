Premier League - J23 : Liverpool et Chelsea dos à dos ! Résultats du jour Liverpool et Chelsea se sont quittés sur le score d'un but partout, mardi soir, dans le cadre de la 23ème journée de la Premier League. Les Blues ont pris l'avantage par Luiz à la 24ème minute de jeu. Les Reds ont égalisé par Wijnaldum à la 57ème. Costa aurait pu offrir la victoire aux siens mais il a raté le penalty obtenu à la 76ème.



Résultats du jour :



Arsenal - Warford : 1/2

Bournemouth - Crystal Palace : 0/2

Burnley - Leicester : 1/0

Middlesbrough - West Brom : 1/1

Sunderland - Tottenham : 0/0

Swansea - Southampton : 2/1

Liverpool - Chelsea : 1/1

Gnet



Tweet Ajouter un Commentaire