Premier League - J19 : Liverpool bat City, Chelsea enchaîne ! Résultats du jour Liverpool a remporté le choc de la 19ème journée de la Premier League, face à Manchester City 1 à 0 samedi soir. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Wijnaldum à la 8ème minute de jeu. Ce succès permet aux Reds de prendre quatre points d'avance sur leurs adversaires du jour et de rester à six longueurs du leader, Chelsea qui a battu Stoke 4 à 2.



A noter que Wahbi Khazri était remplaçant lors de la défaite concédée par Sunderland face à Burnley (1/4)



Résultats du jour :



Burnley - Sunderland : 4/1

Chelsea - Stoke : 4/2

Leicester - West Ham : 1/0

Manchester United - Middlesbrough : 2/1

Southampton - West Brom : 1/2

Swansea - Bournemouth : 0/3

Liverpool - Manchester City : 1/0

