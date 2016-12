Premier League-J18 : Tottenham liquide Southampton et s'approche d'Arsenal Mené au score, Tottenham a fni par s'imposer largement che Southampton (4/1) grâce notamment à un doublé de Delle Alli et les buts de Kane et Son. Ce succès permet au Spurs d'aligner un troisième succès de rang et de revenir à un seul point de retard du quatrième Arsenal. Cette 18ème journée a donc vu gagner le Big 6 qui occupe les six premies poste de la Premier League.

