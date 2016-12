Premier League-J18 : Liverpool liquide Stoke City et prend la 2ème place Lors du Boxing Day, Liverpool a été mené pour la première fois de la saison à domicile mardi face à Stoke City, avant de s'imposer largement (4-1) et de retrouver la 2e place du Championnat, à six points de Chelsea et une longueur devant Manchester City, son prohain adversaire, dès samedi, toujours à Anfield.



Les buts des Reds ont été inscrits par Lallana, Firmino, Imbula et Sturridge. Si les Reds marquent samedi contre City, ils batteront leur record de buts inscrits en Championnat sur une année civile. Ce mardi, ils ont égalé ce record, établi en 1989.

Gnet

