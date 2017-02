Olympique Lyonnais : Lacazette partira cet été Sports.fr - Interrogé par Canal+, Alexandre Lacazette estime que l’été prochain sera "le bon moment" pour quitter l’OL. "Je pense que cet été ce sera le moment où il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser ‘footballistiquement’ et humainement, a indiqué l’attaquant lyonnais dans l’émission Canal Football Club. Je vais continuer à travailler encore, en espérant qu’il y ait de belles opportunités qui arrivent cet été."

